​«Матч ТВ» пригрозил разрывом контракта с РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал открытое письмо на фоне возможного создания в России нового турнира – Кубка лиги.

По мнению «Матч ТВ», запуск нового турнира пагубно скажется на привлекательности РПЛ и Кубка России. В создании альтернативного РПЛ продукта «Матч ТВ» видит нарушение принципов партнёрства.

В конце текста «Матч ТВ» говорит о своём праве выйти на юридическое поле в вопросе пересмотра или даже расторжения контракта с РПЛ.

Напомним, что «Матч ТВ» владеет правами на показ матчей РПЛ до завершения сезона 2025/2026.

Добавим, что за счёт создания Кубка лиги клубы хотят заполнить свободные места в календаре, которые появились из-за санкций УЕФА и ФИФА.