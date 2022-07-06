​РФС продавливает отказ от Кубка лиги - источник

Пока что непонятно, будет ли в России создан Кубок лиги – турнир, который может заполнить пробелы в клубном календаре сезона 2022/2023. Между тем, появилась информация, что РФС продавливает отказ от Кубка лиги. По данным источников «РБ Спорт», РФС через губернаторов обращается к клубам и просит их не поддерживать идею с созданием Кубка лиги.

Решение по поводу Кубка лиги в России будет приниматься на следующей неделе. Ранее сообщалось, что против создания турнира проголосовали 3 клуба Премьер-лиги из 16 – «Факел», «Оренбург» и «Химки».

Новый футбольный сезон в России будет открываться 9 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».