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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС продавливает отказ от Кубка лиги - источник

06 Июля 2022 • 16:50 Комментировать

Пока что непонятно, будет ли в России создан Кубок лиги – турнир, который может заполнить пробелы в клубном календаре сезона 2022/2023. Между тем, появилась информация, что РФС продавливает отказ от Кубка лиги. По данным источников «РБ Спорт», РФС через губернаторов обращается к клубам и просит их не поддерживать идею с созданием Кубка лиги.

Решение по поводу Кубка лиги в России будет приниматься на следующей неделе. Ранее сообщалось, что против создания турнира проголосовали 3 клуба Премьер-лиги из 16 – «Факел», «Оренбург» и «Химки».

Новый футбольный сезон в России будет открываться 9 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Кубок РПЛ
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