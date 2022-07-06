Касьерра: Хочу продолжать играть в РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Касьерра сообщил, почему не покинул Российскую премьер-лигу.

«У меня было несколько причин остаться в России. Первая и основная — предложение «Зенита», мне очень хотелось играть в составе чемпиона страны», — приводит слова Касьерры официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что второй причиной стал разговор с полузащитником «Зенита» Вилмаром Барриосом, который убедил принять предложение от петербургского клуба.

Напомним, в текущее трансферное окно Матео Касьерра перебрался в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Контракт с новым клубом игрок заключил до 2025 года.