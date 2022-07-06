В «Рубине» не знают о возможном уходе Ломовицкого

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на возможный переход полузащитника Александра Ломовицкого в «Химки».

«У меня такой информации нет», — цитирует Яровинского «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что 24-летний футболист может перейти в подмосковные «Химки» на правах аренды на один сезон. Ломовицкий пополнил состав «Рубина» в январе текущего года, перейдя из московского «Спартака». За казанский клуб он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.