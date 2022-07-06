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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мовсисян не поддержал решение Захаряна играть за сборную России

06 Июля 2022 • 15:55 Комментировать

Юра Мовсисян, который в своё время выступал в России за «Краснодар» и «Спартак», высказался по поводу Арсена Захаряна.

«Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор», - сказал Мовсисян Metaratings, пожелав Захаряну удачи в его дальнейшем футбольном пути.

Арсен Захарян дебютировал за сборную России в сентябре прошлого года в игре против Хорватии. Всего на текущий момент Захарян провёл за национальную команду четыре матча. В них полузащитник отметился одним результативным пасом.

Добавим, что на клубном уровне Арсен Захарян представляет «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Юра Мовсисян Арсен Захарян
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