​Известен минимальный бюджет Кубка лиги

Клубы Российской премьер-лиги на прошедшем собрании обсуждали возможное создание Кубка лиги. Среди прочего, представители клубов обговорили спонсорские предложения. Согласно этим предложениям, минимальный бюджет Кубка лиги составит 2,5 миллиарда рублей. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что создание Кубка лиги поддерживают 13 из 16 клубов Российской премьер-лиги. Окончательное решение по поводу турнира будет приниматься на следующей неделе.

Напомним, что в новом сезоне российские клубы не будут выступать в еврокубках из-за санкций, которые ввёл УЕФА. Таким образом, в календаре клубного сезона появились бреши.