​В «Спартаке» рассказали об отношении клуба к Кубку лиги

Очень скоро в России может появиться новый турнир – Кубок лиги. Если это случится, то турнир будет призван заполнить пробелы в календаре, образовавшиеся из-за санкций УЕФА в отношении российского футбола.

Дмитрий Зеленов, занимающий должность пресс-атташе «Спартака», высказался об отношении клуба к идее создания Кубка лиги.

«Идея нам кажется интересной, мы её в целом поддерживаем, это дополнительный доход для клубов и больше интересных матчей. Однако есть несколько вопросов, которые требуют разрешения», - сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу», не став углубляться в нюансы.

Окончательное решение по поводу Кубка лиги в России будет приниматься на следующей неделе.