​Президент «Торпедо» - о возможном трансфере Кокорина: «Этого не может быть никогда»

Денис Маслов, который занимает должность президента «Торпедо», дал комментарий по поводу информации об интересе клуба к Александру Кокорину.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» уже ведёт переговоры и предлагает Кокорину контракт по формуле «1+1».

«Этого не может быть никогда», - сказал Маслов «Спорт-Экспрессу» на счёт возможного трансфера Кокорина в «Торпедо». Президент московского клуба также попросил не беспокоить его для комментариев фейковых новостей.

Александр Кокорин по-прежнему является игроком «Фиорентины». Итальянский клуб не смог договориться с российским нападающим о расторжении контракта.