​В «Спартаке» отреагировали на текст Мартинса «Скоро вернусь в задницу»

Анонсируя своё возвращение в ряды «Спартака», Кристофер Мартинс в социальных сетях допустил забавную ошибку. Изначально хавбек написал «Скоро вернусь в задницу», а уже после исправил надпись на «Скоро вернусь обратно».

Комментарий по поводу ошибки Мартинеса дал Дмитрий Зеленов, занимающий в «Спартаке» должность пресс-атташе.

«Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные», - высказался Зеленов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что Кристофер Мартинес играет за «Спартак» со второй части сезона 2021/2022.