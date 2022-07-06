В «Торпедо» отреагировали на новость о переговорах с Кокориным

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал новость о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в московский клуб.

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что стороны уже провели первый этап переговоров о заключении однолетнего контракта с возможностью продления ещё на сезон.

«Ведём ли мы переговоры с Кокориным? Не спрашивайте дурь», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Действующее соглашение Кокорина с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-форварда сборной России в 800 тысяч евро.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе «Фиорентины» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.