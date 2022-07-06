​Мажич мог возглавить судейский корпус РФС, но проект сорвался

Руководителем судейского комитета РФС мог стать известный в прошлом европейский арбитр Милорад Мажич. С сербом велись переговоры, и он даже улучшал свои познания в русском языке, но проект сорвался. Это могло произойти из-за желания Мажича иметь более широкие полномочия, а также из-за ухода из РПЛ и РФС Ашота Хачатурянца, рассказывает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Милорад Мажич работает с судьями на Кипре. В своё время он входил в элитную группу арбитров в Европе. Мажич работал на двух чемпионатах мира, а в 2018 году обслуживал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» в Киеве обыграл «Ливерпуль».