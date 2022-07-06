В «Химках» объяснили, почему клуб против Кубка лиги

«Химки» оказались в тройке клубов, которые не поддержали создание Кубка лиги. Позицию клуба объяснил Роман Терюшков, который входит в состав наблюдательного совета.

По словам Терюшкова, в «Химках» считают, что проект Кубка лиги на сегодняшний день не проработан соответствующим образом.

«Он [турнир] не проработан с точки зрения финансирования. Это достаточно большая нагрузка на клуб. Непонятно и с вещателем. Безусловно, мы понимаем, что это и турнир, на котором будет использоваться персонифицированная карта. Это тоже дополнительная нагрузка», - слова Терюшкова приводит «Чемпионат».

Кубок лиги планируется создать для заполнения пробелов в календаре нового сезона. Как известно, российские клубы и сборная в ближайшее время не будут принимать участие в турнирах, которые организовывают УЕФА и ФИФА. Эти организации наложили санкции на российский футбол.

Решение по Кубку лиги будет принято на следующей неделе.