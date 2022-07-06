Васин готов рассмотреть возвращение в ЦСКА

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА, за который ранее выступал на протяжении 10 лет. В составе «армейцев» футболист провёл в общей сложности 98 встреч, в которых забил два мяча и отдел четыре передачи.

В разговоре с Metaratings Минасов отметил, что не видит кадровых проблем в «армейском» клубе, однако если предложение от ЦСКА поступит, то сторона футболиста его обязательно рассмотрит.

В текущем сезоне 33-летний Васин провёл за «Кайрат» 14 матчей, забив в них два мяча.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 400 тысяч евро.