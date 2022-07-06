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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клуб РПЛ предлагает контракт Кокорину

06 Июля 2022 • 14:22 Комментировать

Александр Кокорин в летнее трансферное окно может покинуть «Фиорентину» и вернуться в российский футбол. Как сообщает на своих страницах «РБК Спорт», интерес к 31-летнему форварду проявляет новичок РПЛ – «Торпедо».

По данным источника, стороны уже провели этап переговоров. «Торпедо» готов предложить Кокорину трудовое соглашение на один год с опцией возможной пролонгации ещё на сезон.

При этом «Торпедо» не готов платить Кокорину столько, сколько он зарабатывает в Италии. Если сделка осуществится, оклад нападающего будет существенно ниже одного миллиона евро в год. Об этом сообщил источник в московском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Фиорентина Александр Кокорин Трансферы футбола - лето 2022
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