Только три клуба РПЛ проголосовали против Кубка лиги

Российские клубы и российская сборная в обозримом будущем не будут выступать в турнирах УЕФА и ФИФА. В связи с этим в России встал вопрос о заполнении брешей в календаре за счёт возможного создания Кубка лиги.

По данным «Чемпионата», на голосовании 13 из 16 клубов РПЛ поддержали создание Кубка лиги. Против выступили только «Химки», «Факел» и «Оренбург».

Окончательное решение по поводу Кубка лиги в России будет приниматься на следующей неделе.

Напомним, что футбольный сезон 2022/2023 в России стартует уже 9 июля. В этот день «Зенит» и «Спартак» сразятся за Суперкубок страны.