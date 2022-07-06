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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Только три клуба РПЛ проголосовали против Кубка лиги

06 Июля 2022 • 14:06 Комментировать

Российские клубы и российская сборная в обозримом будущем не будут выступать в турнирах УЕФА и ФИФА. В связи с этим в России встал вопрос о заполнении брешей в календаре за счёт возможного создания Кубка лиги.

По данным «Чемпионата», на голосовании 13 из 16 клубов РПЛ поддержали создание Кубка лиги. Против выступили только «Химки», «Факел» и «Оренбург».

Окончательное решение по поводу Кубка лиги в России будет приниматься на следующей неделе.

Напомним, что футбольный сезон 2022/2023 в России стартует уже 9 июля. В этот день «Зенит» и «Спартак» сразятся за Суперкубок страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Факел Оренбург
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