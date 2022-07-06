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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Я никогда не приходил на тренировки пьяным»

06 Июля 2022 • 13:17 Комментировать

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слова бывшего партнёра по английской команде Эммануэля Адебайора, ранее завившего, что однажды россиянин пришёл на тренировку в нетрезвом виде.

Павлюченко опроверг это обвинение, заявив, что никогда пьяным на тренировки не приходил

«Адебайор — такой сказочник. Я никогда пьяным на тренировки не приходил. Тем более в Англии, где ты в неделю играешь по две-три игры», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Футболист рассказал, что в один из дней все игроки «Тоттенхэма» отмечали победу над «Арсеналом» в лондонском дерби, а на уже следующий день была тренировка. Поэтому, по словам Павлюченко, запах спиртного мог исходить не только от него, но и от других футболистов.

Напомним, Павлюченко защищал цвета «Тоттенхэма» в период с 2008 по 2012 год. Всего в составе «шпор» нападающий провёл 112 игр, забив 42 мяча и отдав 10 результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Роман Павлюченко Эммануэль Адебайор
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