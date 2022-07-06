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Биджиев: «Уход Эджуке – потеря для ЦСКА» эксклюзив

06 Июля 2022 • 13:00 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приостановку контракта между нигерийский нападающим Чидерой Эджуке и московским ЦСКА.

- При той ситуации, которая складывается в российском футболе, Эджуке, я думаю, помог бы ЦСКА в новом сезоне. Может, он недостаточно стабилен, но это игрок, который всегда обостряет, имеет хороший дриблинг и создаёт много проблем соперникам. Хоть он забивал не так много мячей, всё равно я считаю его футболистом достаточно высокого уровня. Конечно, это потеря для ЦСКА, учитывая то, что легионеры сейчас к нам не особо едут.

- Для чемпионата России это тоже потеря в плане зрелищности?

- Не скажу, что в чемпионате России Эджуке был на первых ролях. Но в плане зрелищности, я думаю, да, зрителям он нравился, так что в его уходе мало хорошего.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Чидера Эджуке
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