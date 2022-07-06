Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приостановку контракта между нигерийский нападающим Чидерой Эджуке и московским ЦСКА.

- При той ситуации, которая складывается в российском футболе, Эджуке, я думаю, помог бы ЦСКА в новом сезоне. Может, он недостаточно стабилен, но это игрок, который всегда обостряет, имеет хороший дриблинг и создаёт много проблем соперникам. Хоть он забивал не так много мячей, всё равно я считаю его футболистом достаточно высокого уровня. Конечно, это потеря для ЦСКА, учитывая то, что легионеры сейчас к нам не особо едут.

- Для чемпионата России это тоже потеря в плане зрелищности?

- Не скажу, что в чемпионате России Эджуке был на первых ролях. Но в плане зрелищности, я думаю, да, зрителям он нравился, так что в его уходе мало хорошего.