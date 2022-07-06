В «Зените» отреагировали на травму Мантуана

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о травме новичка команды Густаво Мантуана. Бразильский полузащитник получил повреждение в матче за «Коринтианс» в плей-офф Кубка Либертадорес. Он был вынужден покинуть поля на 50-й минуте.

«Что касается Мантуана, сегодня будет обследование», - заявил руководитель в разговоре с журналистом «Чемпионата».

Ранее ожидалось, что Густаво прибудет в расположение петербургского клуба до 16 июля. Напомним, что «сине-бело-голубые» оформили аренду бразильца.