Оздоев: «Легионеры, которых привозит «Зенит», средние по меркам Европы»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об уровне легионеров, которые приезжают играть за питерский клуб.

По мнению Оздоева, для того, чтобы конкурировать с лучшими клубами мира на европейской арене, необходимо приобретать более дорогостоящих футболистов.

«Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за 100 миллионов, а у нас за 5», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место в группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё», выйдя в 1/16 Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил испанскому «Бетису» (2:3).