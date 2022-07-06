Новичок «Зенита» Мантуан травмировался в матче Кубка Либертадорес

Хавбек бразильского «Коринтианса» Густаво Мантуан, который вскоре должен присоединиться к петербургскому «Зениту», принял участие в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против аргентинского клуба «Бока Хуниорс» (0:0).

21-летний полузащитник получил повреждение на старте второй половины встречи и был вынужден покинуть поле. Степень серьезности травмы Мануана пока не называется.

Напомним, что Густаво был арендован петербургским клубом на следующий сезон.

«Коринтиас» без Мантуана прошел «Боку Хуниорс», победив аргентинский гранд в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5.