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Адебайор рассказал о том, как Аршавин смотрел порно в перерыве матча «Арсенала»

06 Июля 2022 • 10:34 Комментировать

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о том, как Андрей Аршавин смотрел порно в перерыве игры «канониров».

«В перерыве одного из матчей мы сидели в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере», – сказал Адебайор в беседе с российским изданием Sport 24.

Напомним, что Адебайор поиграл с Аршавиным в «Арсенале» всего один сезон, после чего перебрался в «Манчестер Сити».

Андрей числился в стане «канониров» с 2008 по 2013 год. В команде Арсена Венгера россиянин не смог выиграть ни одного трофея, но зато забил 31 гол и отдал 46 ассистов в 145 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Эммануэль Адебайор
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