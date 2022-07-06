Адебайор рассказал о том, как Аршавин смотрел порно в перерыве матча «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о том, как Андрей Аршавин смотрел порно в перерыве игры «канониров».

«В перерыве одного из матчей мы сидели в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере», – сказал Адебайор в беседе с российским изданием Sport 24.

Напомним, что Адебайор поиграл с Аршавиным в «Арсенале» всего один сезон, после чего перебрался в «Манчестер Сити».

Андрей числился в стане «канониров» с 2008 по 2013 год. В команде Арсена Венгера россиянин не смог выиграть ни одного трофея, но зато забил 31 гол и отдал 46 ассистов в 145 поединках.