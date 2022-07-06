Колыванов - о Бакаеве: «Ушёл и ушёл, он никогда не был лидером «Спартака»

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака». Воспитанник «красно-белых» на правах свободного агента перебрался в петербургский «Зенит».

«Ушел и ушел. Он для команды не так много сделал. Никогда не был лидером, и здесь не нужно придумывать велосипед: перешел и перешел», - передает слова эксперта Sportbox.

26-летний Бакаев подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение. Зелимхан уже дебютировал за новую команду в контрольной встрече и отметился забитым мячом.

В субботу, 9 июля, в матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет со «Спартаком». Поединок пройдет на «Газпром Арене».