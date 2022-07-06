Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов - о Бакаеве: «Ушёл и ушёл, он никогда не был лидером «Спартака»

06 Июля 2022 • 09:50 Комментировать

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака». Воспитанник «красно-белых» на правах свободного агента перебрался в петербургский «Зенит».

«Ушел и ушел. Он для команды не так много сделал. Никогда не был лидером, и здесь не нужно придумывать велосипед: перешел и перешел», - передает слова эксперта Sportbox.

26-летний Бакаев подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение. Зелимхан уже дебютировал за новую команду в контрольной встрече и отметился забитым мячом.

В субботу, 9 июля, в матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет со «Спартаком». Поединок пройдет на «Газпром Арене».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Игорь Колыванов Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
10:21 · Россия. Премьер-лига
Ещенко сравнил Карреру и Тедеско
10:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Родригао: «В «Зените» можно открывать бразильский клуб»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Колыванов - о Бакаеве: «Ушёл и ушёл, он никогда не был лидером «Спартака»
09:39 · Россия. Премьер-лига
В «Аталанте» высказались о трансфере игрока «Локомотива» Бека-Бека
09:32 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» подтвердили интерес к Ломовицкому
09:27 · Россия. Премьер-лига
«Роналду среди судей»: РФС назвал самого быстрого арбитра РПЛ
09:21 · Россия. Премьер-лига
«Выиграет РПЛ за пять туров до конца»: Гурцкая предсказал чемпиона России
09:18 · Россия. Премьер-лига
Ещенко рассказал, какое прозвище было у Ананидзе в «Спартаке»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Звезды «Зенита» — фавориты в матче легенд PARI против «Спартака»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА в чемпионате России
08:50 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» раскрыли детали трансфера Родригао
08:43 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартак» может ещё раз нарваться на 1:7 от «Зенита» 1
07:37 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк может перебраться в Саудовскую Аравию
07:31 · Россия. Премьер-лига
Бразильский клуб отказался от идеи подписать игрока «Зенита»
07:31 · Россия. Премьер-лига
Газинский договаривается с московским топ-клубом
Все новости
Рекомендуем