В «Аталанте» высказались о трансфере игрока «Локомотива» Бека-Бека

Футбольный функционер Тони Д’Амико, занимающий пост спортивного директора «Аталанты», отреагировал на новость о возможном трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

Во время общения с корреспондентом «Чемпионата» представитель бергамасков заявил, что французский хавбек не фигурирует в трансферном шорт-листе клуба.

21-летний полузащитник присоединился к «железнодорожникам» в августе прошлого года. С ним был подписан долгосрочный контракт до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата России Алексис сделал три голевые передачи в 19 сыгранных поединках.