«Роналду среди судей»: РФС назвал самого быстрого арбитра РПЛ

Пресс-служба российского футбольного союза сообщила о завершении предсезонных тестов для судей Премьер-лиги. Отмечается, что самым скоростным рефери стал Владислав Безбородов, который преодолел 40 метров за 5,33 секунды.

«Роналду среди арбитров», - прокомментировала результат рефери пресс-служба организации.

Примечательно, что 49-летний Безбородов является самым возрастным арбитром российского чемпионата. Владислав обслуживает матчи Премьер-лиги с далекого 2007 года.

Новый розыгрыш чемпионата страны стартует в пятницу, 15 июля. Действующим чемпионом является петербургский «Зенит».