«Выиграет РПЛ за пять туров до конца»: Гурцкая предсказал чемпиона России

Петербургский «Зенит» в следующем сезоне Премьер-лиги уверенно защитит свой чемпионский титул. Таким мнением поделился футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Зенит» выиграет РПЛ за пять туров до конца. Может, и за семь», - поведал Гурцкая на ютуб-канале «Вышли».

Напомним, что подопечные Сергея Семака четыре раза подряд выиграл чемпионат России.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует через девять дней. Петербургский коллектив в стартовом туре встретится с подмосковными «Химками». Матч состоится в пятницу, 15 июля, в Подмосковье.