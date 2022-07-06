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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев назвал главного соперника ЦСКА в чемпионате России

06 Июля 2022 • 08:57 Комментировать

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал самого принципиального соперника «армейцев» в чемпионате России.

«Спартак» - главный соперник ЦСКА. Это дерби, в нем нужно выигрывать обязательно. Поэтому для ЦСКА на первом месте «Спартак», я так думаю», - поделился своим мнением футболист.

Прошлый сезон российской Премьер-лиги ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то «народная команда» финишировала лишь на десятой позиции.

Добавим, что после завершения сезона «армейцы» отправили в отставку Алексея Березуцкого. Вместо него пост главного тренера команды занял экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
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