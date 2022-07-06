Дзюба мог продолжить карьеру в топ-клубе из Москвы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба имел вариант перехода в один из московских клубов. Об этом посредством социальных сетей поведал пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

По его словам, 33-летний центральный форвард был готов пополнить ряды столичного ЦСКА. Несмотря на желание Дзюбы, до конкретных переговоров дело так и не дошло.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». За «Зенит» он выступал с 2015 года. По завершении минувшего сезона между сторонами истекло трудовое соглашение.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Артём провел 28 поединков, забил 11 мячей и сделал пять ассистов.