Крыховяк может перебраться в Саудовскую Аравию

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может в ближайшее время снова покинуть краснодарскую команду.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в услугах 32-летнего польского футболиста заинтересован клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Команда уже сделала полузащитнику предложение, над которым Крыховяк раздумывает. Напомним, что недавно агент поляка заявлял о том, что игрок не собирается покидать Россию.

Вторую половину прошлого сезона Гжегож Крыховяк провёл в клубе АЕК. В греческой лиге поляк сыграл девять матчей, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.