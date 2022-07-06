Бразильский клуб отказался от идеи подписать игрока «Зенита»

Боссы бразильского клуба «Фламенго» больше не интересуются полузащитником питерского «Зенита» Маркусом Венделом.

По информации Extra Globo, представители бразильской команды пытались арендовать 24-летнего футболиста с правом возможного выкупа, но договориться с клубом из Санкт-Петербурга не удалось. Теперь «Фламенго» собирается сосредоточить свои усилия на подписании полузащитника «Удинезе» Уолласа.

Напомним, что Вендел в прошлом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 25 поединков, в которых забил три мяча и сделал три ассиста.