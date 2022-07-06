Канчельскис рассказал, что думает о возвращении Нобоа в «Зенит»

Экс-футболист сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис высказался касательно потенциального перехода эквадорского хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа в петербургский «Зенит».

«Всё зависит от «Зенита». Наверняка он хочет стать чемпионом России, завоевать ещё титул. Дай бог, чтобы он сыграл до 45 лет. Пусть удивит весь мир», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что 37-летний Нобоа ранее уже выступал за петербургский коллектив. Эквадорец защищал сине-бело-голубые цвета с 2017 по 2019 год.

В составе «Сочи» Кристиан играет с 2019 года. Вместе с южанами легионер стал серебряным призером минувшего розыгрыша чемпионата России.