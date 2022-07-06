Магнуссон выдвинул свои требования ЦСКА

Представители столичного ЦСКА ведут переговоры с исландским полузащитником Хёрдуром Магнуссоном о пролонгации трудового договора.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, сторона легионера требует, чтобы армейцы» предложили игроку контракт минимум на два года. Вполне вероятно, что договор будет заключен по схеме «1+1».

Напомним, что в настоящий момент Магнуссон находится в статусе свободного агента. Его соглашение с москвичами истекло по окончании сезона-2021/2022.

В минувшей кампании Хёрдур сыграл за ЦСКА четыре матча в рамках РПЛ, не отметившись голевыми действиями.