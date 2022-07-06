Ещенко: «Ваноли намеревался оставить меня в своём штабе»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко, трудившийся также в качестве помощника тренера «красно-белых», рассказал о том, что Паоло Ваноли, недавно покинувший пост наставника клуба, собирался оставить его в своем штабе.

Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака» девятого июня, в общей сложности проработав с клубом менее шести месяцев. Для Ещенко его уход означал и крах собственных перспектив в московском клубе.

- После того как официально все объявили, он мне сказал: «Жаль, что так получилось. Если бы я остался в команде, ты бы был у меня в штабе», - цитирует Ещенко «Спорт-экспресс».