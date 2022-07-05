Семшов оценил поведение Сигурдссона и Эджуке, которые приостановили контракты с ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Игорь Семшов высказался о решении полузащитников «армейского» клуба Арнора Сигурдссона и Чидеры Эджуке приостановить контракты с командой до лета 2023 года.

«К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили. Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, в июле Сигурдссон и Эджуке объявили о своём решении воспользоваться правилом ФИФА и приостановили контракты с ЦСКА до лета 2023 года. Российские СМИ выяснили, что исландец может перейти в «Норчёппинг», из которого ушёл в ЦСКА. Что касается нигерийца, то он, вероятнее всего, станет игроком немецкой «Герты», которую возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.