Оздоев: В «Реал» бы поехал за двести тысяч евро в год играть

Бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, почему российские футболисты не уезжают в Европу.

«Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за более комфортных зарплат на родине. Это не так. Не едут, потому что нет спроса», — заявил Оздоев порталу Sport 24.

Футболист сообщил, что российские игроки хотят ехать в европейские клубы, но там никто не смотрит в нашу сторону. Это уже давно так. Готов поехать в Европу за 500 тысяч евро в год, а в мадридский «Реал» вообще за 200.

Напомним, Магомед Оздоев покинул расположение «Зенита» после окончания своего трудового договора с клубом.