Оздоев: Место в основе? Все вопросы к СемакуБывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал потерю места в стартовом составе команды «Все вопросы к Семаку. Мое мнение останется при мне. У меня нет никакой обиды и злости на кого-то», — заявил Озд

Бывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал потерю места в стартовом составе команды.

«Все вопросы к Семаку. Мое мнение останется при мне. У меня нет никакой обиды и злости на кого-то», — заявил Оздоев Sport 24.

Футболист отметил, что для него быть честным в таких ситуациях, это когда тренер подходит и объясняет определенное решение, а если нет, то это нечестно.

29-летний полузащитник покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента, за который выступал с 2018 года, перебравшись из казанского «Рубина», по информации портала transfermarkt за 3,3 миллиона евро.