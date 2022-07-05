Адебайор сообщил, почему не перешёл в «Спартак» и «Зенит»

Экс-форвард «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор поделился информацией о предложениях от «Спартака» и «Зенита».

Адебайор сказал Sport 24, что предложение от «Зенита» поступило ему одновременно с предложением от лондонского «Арсенала», выбор пал на английский клуб. Через пять лет случилась похожая история, поступили предложения от «Спартака» и «Тоттенхэма», выбрал Лондон. Помимо этого, поступали звонки из «Анжи», но всерьез их воспринимать не стали.

Бывший футболист выступал за «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Манчестер Сити» и многие другие клубы. Последней командой в карьере игрока стала парагвайская «Олимпия».