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Адебайор сообщил, почему не перешёл в «Спартак» и «Зенит»

05 Июля 2022 • 21:25 Комментировать

Экс-форвард «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор поделился информацией о предложениях от «Спартака» и «Зенита».

Адебайор сказал Sport 24, что предложение от «Зенита» поступило ему одновременно с предложением от лондонского «Арсенала», выбор пал на английский клуб. Через пять лет случилась похожая история, поступили предложения от «Спартака» и «Тоттенхэма», выбрал Лондон. Помимо этого, поступали звонки из «Анжи», но всерьез их воспринимать не стали.  

Бывший футболист выступал за «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Манчестер Сити» и многие другие клубы. Последней командой в карьере игрока стала парагвайская «Олимпия».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Зенит Арсенал Лондон Эммануэль Адебайор
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