Адебайор: Аршавин реализовал себя максимум на 50 процентов

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о выступлениях Андрея Аршавина за лондонский клуб.

«Он играл как убийца. Аршавин — действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов», — заявил Адебайор Sport 24.

Экс-футболист рассказал, что Аршавину нравилось ничего не делать после тренировки, потому что он первым после занятий принимал душ и покидал базу.

Эммануэль Адебайор выступал за лондонский «Арсенал» с 2006 по 2009 год, а Андрей Аршавин с 2008 по 2013 год.