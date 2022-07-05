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Адебайор: Аршавин реализовал себя максимум на 50 процентов

05 Июля 2022 • 21:14 Комментировать

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о выступлениях Андрея Аршавина за лондонский клуб.

«Он играл как убийца. Аршавин — действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов», — заявил Адебайор Sport 24.

Экс-футболист рассказал, что Аршавину нравилось ничего не делать после тренировки, потому что он первым после занятий принимал душ и покидал базу.

Эммануэль Адебайор выступал за лондонский «Арсенал» с 2006 по 2009 год, а Андрей Аршавин с 2008 по 2013 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Эммануэль Адебайор
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