Адебайор: Один раз Павлюченко пришёл пьяным на тренировку «Тоттенхэма»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор рассказал, что однажды Роман Павлюченко пришёл на тренировку пьяным.

«Могу ли вспомнить что-то сумасшедшее про Павлюченко? Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая — как один раз он пришел на тренировку пьяным. От него реально пахло алкоголем. Это было весело», — приводит слова Адебайора Sport 24.

Экс-игрок заявил, что задал вопрос Павлюченко про его состояние, тот в ответ лишь развел руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительно, в Англии многие футболисты употребляют алкогольные напитки.

Адебайор выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2015 год, а Павлюченко с 2008 по 2012 год.