Дивеев рассказал об опыте Чалова в «Базеле»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о рассказах Фёдора Чалова про «Базель».

«Я ведь думал ты приезжает в Европу, и там: «Кто ты? Что ты?». Чал говорит, что все наоборот. Приезжаешь, они тебе помогают. Если у тебя плохой английский, они начинают специально так же на твоем ломаном английском разговаривать. Я удивился», — передает слова Дивеева «Матч ТВ».

Защитник заявил, что рад за Чалова, который смог получить такой хороший европейский опыт. Он всем рассказывал как там, теперь хотя бы словах знает это.

24-летний Чалов перешел в швейцарский «Базель» минувшей зимой на правах аренды. Он забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 16 встречах.