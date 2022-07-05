​Адебайор рассказал о своём отношении к Путину

Экс-игрок «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером», - высказался Адебайор в ходе интервью для sport24.

По словам Адебайора, в Путине ему нравится высокий уровень дисциплины и то, что он держит своё слово.

Отметим, что Эммануэль Адебайор поддерживает снятие санкций с российского футбола. Как известно, сборная России и клубы РПЛ в ближайшее время не смогут выступать в турнирах, которые проводят УЕФА и ФИФА.

Добавим, что Эммануэль Адебайор в своё время поиграл за три топовых клуба в Англии – за «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».