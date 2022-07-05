Промес прокомментировал реакцию футболистов «Спартака» на его клип

Нападающий «Спартака» Куинси Промес ответил на вопрос о реакции игроков «красно-белых» на его музыкальный клип.

«Как отреагировали партнеры по команде на мой клип? Клип вышел только сегодня, завтра узнаем на тренировке, какая будет реакция (смеется). Им нравится, что я делаю. Думаю, они оценят то, чем я занимаюсь помимо футбола», — передает слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что съемки клипа уложились в несколько дней.

Музыкальная композиция называется «Наше имя знают все». Помимо Промеса, в съемках приняли участие Егор Шип и рэпер ST, которые являются поклонниками «Спартака».