​Адебайор: «Сборной России и российским клубам надо разрешить играть»

Известный футболист Эммануэль Адебайор высказалась по поводу санкций, с которыми столкнулся российский футбол.

Как известно, в сезоне 2022/2022 клубы РПЛ не будут представлены в еврокубках. Кроме того, сборная России была исключена из турниров, которые проходят под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов», - высказался Адебайор, слова которого приводит sport24.

По словам тоголезца, российские футболисты в сложившейся ситуации не виноваты, поэтому им «нужно разрешить играть».

Эммануэль Адебайор известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Арсенал» и «Манчестер Сити».