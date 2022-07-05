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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Адебайор: «Сборной России и российским клубам надо разрешить играть»

05 Июля 2022 • 20:38 Комментировать

Известный футболист Эммануэль Адебайор высказалась по поводу санкций, с которыми столкнулся российский футбол.

Как известно, в сезоне 2022/2022 клубы РПЛ не будут представлены в еврокубках. Кроме того, сборная России была исключена из турниров, которые проходят под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов», - высказался Адебайор, слова которого приводит sport24.

По словам тоголезца, российские футболисты в сложившейся ситуации не виноваты, поэтому им «нужно разрешить играть».

Эммануэль Адебайор известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Арсенал» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Эммануэль Адебайор
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