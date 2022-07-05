«Локомотив» и «Динамо» проведут товарищеский матч в необычном формате

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что товарищеский матч, который пройдёт в воскресенье с «Динамо», будет состоять из трёх таймов по 45 минут.

На официальном сайте говорится, что необычный формат был выбран для того, чтобы команды могли задействовать в игре максимальное количество игроков.

Напомним, встреча «Локомотив» - «Динамо» состоится в воскресенье, 10 июля. Начало – в 19:00 мск. Изначально «железнодорожники» должны были играть товарищескую игру против «Химок». Подмосковная команда отказалась от матча.

Новый сезон для «Локомотива» стартует 17 июля матчем против «Пари НН». «Динамо» в этот же день примет «Ростов».