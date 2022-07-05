​Промес спел с ST и Егором Шипом – состоялась премьера клипа

Состоялась премьера клипа к песне «Наше имя знают все». Песню исполнили Егор Шип, ST, а также известный футболист «Спартака» Куинси Промес. Посмотреть клип можно на канале Егора Шипа в YouTube.

Куинси Промес вернулся в «Спартак» полтора года назад. В настоящий момент 30-летний голландский нападающий вместе с командой готовится к началу сезона 2022/2023.

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведёт уже 9 июля. В этот день «красно-белые» сразятся с «Зенитом» за Суперкубок России. Поединок пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».