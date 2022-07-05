Чалов назвал Дзюбу идиотом, который способен творить чудеса

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов упомянул Артёма Дзюбу в сериале «Детективное агентство Мухича», который был снят для канала ТНТ.

Футболист играет в сериале самого себя, в одном эпизоде он просит детективное агентство Мухича провести расследование по пропаже Кубка УЕФА со стадиона «ВЭБ Арены».

В одном из моментов одна из героинь сериала говорит Чалову, который общается с главным героем сериала: «Не обращайте внимание, Федор. Он, знаете, у нас — идиот. Но в нужный момент творит чудеса».

«Типа как Дзюба?» — с улыбкой спрашивает Чалов.

«Извините, я не знаю, что это такое», — слышит он в ответ.

Стоит отметить, что прошлый сезон Фёдор доигрывал в швейцарском «Базеле». Новый сезон для ЦСКА стартует 17 июля матчем против «Урала» на домашней арене.