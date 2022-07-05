Фомин: «Овечкин в раздевалке и в быту обычный парень»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мыслями о российском хоккеисте Александре Овечкине, который выступает за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин показал пример того, что он является огромной величиной для всего мира. А в раздевалке и быту обычный парень. Сначала не знал, как к Овечкину обращаться — на «ты» или на «вы». Он сказал: «Конечно, на ты», - цитирует Фомина Sport24.

Фомин и играли в месте в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом». Та встреча завершилась со счётом 5:0. Овечкин не ушёл с поля без забитого мяча. Новый сезон для «Динамо» стартует 17 июля домашним матчем против «Ростова».