​Фомин высказался по поводу слухов о трансфере в европейский клуб

Если верить слухам, Даниил Фомин находится на карандаше у немецкого «Фрайбурга». Хавбек «Динамо» получил вопрос по поводу своего возможного перехода в европейский клуб.

«Официального предложения нет. Что тут обсуждать? Будет предложение – будем думать», - сказал Фомин, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

25-летний Даниил Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года после перехода из «Уфы». За московский клуб полузащитник провёл 66 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Даниила Фомина в 9 миллионов евро.