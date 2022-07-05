​«Динамо» обыграло «Рубин»

Во вторник вечером «Динамо» проводило товарищеский матч против «Рубина». Московская команда обыграла казанцев с результатом 2:0. Авторами голов стали Денис Макаров и Константин Тюкавин. Оба результативных удара «динамовцы» нанесли во втором тайме. Стоит сказать, что Тюкавин свой гол провёл с одиннадцатиметровой отметки.
«Динамо» продолжает подготовку к новому чемпионату. В первом туре «бело-голубые» сыграют против «Ростова». «Рубин» же в сезоне 2022/2023 будет выступать в ФНЛ. В стартовом туре первенства «рубиновые» будут противостоять «Родине».
Протокол игры
|(1:0) Макаров Денис58'
|(2:0) Тюкавин Константин 90'
Лещук Игорь•Скопинцев Дмитрий•Паршивлюк Сергей•Кутицкий Александр•Бальбуэна Фабиан•Грулёв Вячеслав•Макаров Денис • 77'Фомин Даниил•Гагнидзе Лука•Моро Никола•Смолов Фёдор
Дюпин Юрий•Нижегородов Константин•Грицаенко Алексей•Самошников Илья 46' (Попов Артём ( 46') •Зотов Георгий•Кабутов Дмитрий 61' (Косарев Кирилл ( 61') •Мусаев Леон 61' (_Fattakhov L. ( 61') •Йевтич Дарко•Кузнецов Даниил II•Фамейе Джоэль 46' (Бакаев Зелимхан ( 46') •Муллин Камиль 46' (Ломовицкий Александр ( 46')
05 июля.