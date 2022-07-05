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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» обыграло «Рубин»

05 Июля 2022 • 19:17 Комментировать

Во вторник вечером «Динамо» проводило товарищеский матч против «Рубина». Московская команда обыграла казанцев с результатом 2:0. Авторами голов стали Денис Макаров и Константин Тюкавин. Оба результативных удара «динамовцы» нанесли во втором тайме. Стоит сказать, что Тюкавин свой гол провёл с одиннадцатиметровой отметки.

«Динамо» продолжает подготовку к новому чемпионату. В первом туре «бело-голубые» сыграют против «Ростова». «Рубин» же в сезоне 2022/2023 будет выступать в ФНЛ. В стартовом туре первенства «рубиновые» будут противостоять «Родине».

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0Рубин
(1:0) Макаров Денис58'   
(2:0) Тюкавин Константин  90'   
Лещук ИгорьСкопинцев ДмитрийПаршивлюк СергейКутицкий АлександрБальбуэна ФабианГрулёв ВячеславМакаров Денис   77'Фомин ДаниилГагнидзе ЛукаМоро НиколаСмолов Фёдор
Запасные: Будачев ИванСазонов СабаКомличенко НиколайКарапузов ВладиславЛесовой ДаниилТюкавин КонстантинБегун ДмитрийСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисШагиахметов РусланГладышев ЯрославЗазвонкин ИванШунин Антон
Дюпин ЮрийНижегородов КонстантинГрицаенко АлексейСамошников Илья  46' (Попов Артём (  46') Зотов ГеоргийКабутов Дмитрий  61' (Косарев Кирилл (  61') Мусаев Леон  61' (_Fattakhov L. (  61') Йевтич ДаркоКузнецов Даниил IIФамейе Джоэль  46' (Бакаев Зелимхан (  46') Муллин Камиль  46' (Ломовицкий Александр (  46')
Запасные: Бакаев СолтмурадЧуперка ВалерийАпшацев МаратИсмагилов АртёмФаттахов ЛенарМоторин ДаниилЛисакович ВиталийТесленко Егор
05 июля.

 

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