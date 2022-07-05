​«Динамо» обыграло «Рубин»

Во вторник вечером «Динамо» проводило товарищеский матч против «Рубина». Московская команда обыграла казанцев с результатом 2:0. Авторами голов стали Денис Макаров и Константин Тюкавин. Оба результативных удара «динамовцы» нанесли во втором тайме. Стоит сказать, что Тюкавин свой гол провёл с одиннадцатиметровой отметки.

«Динамо» продолжает подготовку к новому чемпионату. В первом туре «бело-голубые» сыграют против «Ростова». «Рубин» же в сезоне 2022/2023 будет выступать в ФНЛ. В стартовом туре первенства «рубиновые» будут противостоять «Родине».