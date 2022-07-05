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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк заявил, что директора «Шинника» посадили из-за Юрана

05 Июля 2022 • 19:14 Комментировать

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк в очередной раз подверг критике главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Как он может меня не знать, если я его конец карьеры устраивал в футболе. Полузащитник Лоуренс 100 процентов уйдет из «Химок». Он уйдет из-за Юрана. Все знают, что Юран берёт деньги, но все молчат. Когда он был в «Шиннике» главным тренером, Юран делал то же самое, но подставили генерального директора и его посадили за все эти махинации, когда Юран был главным тренером. Но директора посадили, а Юрана нет, хотя брал как раз Юран. Время идет, методы не меняются», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, ранее Селюк заявил, что 53-летний Юран берёт деньги за то, чтобы футболист играл в его команде. Из-за этого полузащитник Николас Лоуренс, дела, которого ведёт Селюк уйдёт из команды этим летом.

Новый сезон для «Химок» начнётся 15 июля матчем против «Зенита». Встреча состоится в рамках первого тура чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк РПЛ
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