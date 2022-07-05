Фомин: «Йоканович хочет привнести что-то свое»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о тренировках с новым наставником Славишей Йокановичем.

«Йоканович хочет привнести что-то свое. Но в целом у нас был стиль прессинга, это и останется. Может, какие-то нюансы добавим. Мало времени прошло, чтобы судить», — передает слова Фомина «Спорт-Экспресс».

53-летний наставник возглавил «Динамо» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» заняли третью строчку. Йоканович занял место Сандро Шварца, который объявил об уходе из клуба после проигранного финала Кубка России московскому «Спартаку» (1:2).