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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин: «Йоканович хочет привнести что-то свое»

05 Июля 2022 • 19:09 Комментировать

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о тренировках с новым наставником Славишей Йокановичем.

«Йоканович хочет привнести что-то свое. Но в целом у нас был стиль прессинга, это и останется. Может, какие-то нюансы добавим. Мало времени прошло, чтобы судить», — передает слова Фомина «Спорт-Экспресс».

53-летний наставник возглавил «Динамо» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» заняли третью строчку. Йоканович занял место Сандро Шварца, который объявил об уходе из клуба после проигранного финала Кубка России московскому «Спартаку» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Даниил Фомин
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